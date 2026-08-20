Desarme prende três foragidos da Justiça envolvidos em roubos

Três homens que estavam foragidos da Justiça foram presos nesta quinta-feira (20) por policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Os suspeitos foram localizados em diferentes pontos do estado durante uma operação voltada para a captura de envolvidos em roubos de veículos, cargas e aparelhos celulares.

Um dos criminosos foi encontrado na casa de familiares, em Belford Roxo. Segundo a Polícia Civil, ele possui condenações por roubos de veículos e celulares, além de registros por associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Outro suspeito foi localizado em Magé. Ele tinha uma condenação por roubo de celular cometido em Duque de Caxias. De acordo com as investigações, o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e violência contra a vítima.

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O terceiro homem foi preso no Centro do Rio. Conforme a polícia, ele é investigado por participação em diferentes roubos, entre eles crimes envolvendo cargas, veículos e celulares. O suspeito também possui anotações por outras ocorrências.

As prisões foram realizadas após levantamentos de inteligência e diligências para identificar os endereços e locais frequentados pelos foragidos. Segundo a Polícia Civil, a investigação continua com o objetivo de localizar outros criminosos envolvidos em roubos no estado.