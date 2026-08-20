Dupla é presa com 18 quilos de maconha em carro

Dois suspeitos foram presos com cerca de 18,1 quilos de maconha durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Estadual na RJ-145, em Piraí, na Região Sul Fluminense, na noite de quarta-feira (19). A droga estava escondida no porta-malas de um Fiat Siena abordado na altura do km 27,5, em Rosa Machado.

De acordo com a polícia, os agentes realizavam patrulhamento quando decidiram abordar o veículo, que seguia no sentido Piraí-Mendes. O motorista parou em frente ao Posto Rodoviário e os dois ocupantes desembarcaram para a fiscalização.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais perceberam um forte cheiro de maconha. Em uma busca mais detalhada, foram encontrados diversos sacos no porta-malas contendo a droga.

Ao serem questionados sobre o material, a passageira teria informado que a carga havia saído do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e seria entregue no bairro Rosa Machado, em Piraí. Inicialmente, o motorista afirmou que apenas realizava uma corrida, mas, segundo os agentes, depois admitiu que receberia dinheiro pelo transporte.

A carga apreendida era composta por 1.350 barras de maconha que seria vendidas por R$ 35 cada, 920 barras de R$ 10 e outras 600 barras com valor estimado em R$ 30, cada. Segundo a polícia, o material está avaliado em aproximadamente R$ 75 mil. Três celulares também foram apreendidos.

Leia também:

São Gonçalo sedia competição de Kung Fu no próximo domingo

Agiota transforma dívida de R$ 30 mil em cobrança de mais de R$ 1 milhão e é preso





Dois suspeitos foram presos com cerca de 18,1 quilos de maconha | Foto: Divulgação

Passageira era procurada pela Justiça

Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que a passageira possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela tinha uma condenação definitiva a quatro anos e seis meses de prisão.

Os dois ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados para a 94ª DP (Piraí). De acordo com a Polícia Civil, ambos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram presos à disposição da Justiça.