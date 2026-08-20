Golpe do delivery: Preso falso entregador que realizava assaltos com bicicleta e mochila térmica

Após investigação, ele foi localizado e detido na casa da companheira - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Após investigação, ele foi localizado e detido na casa da companheira - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Um criminoso que se passava por entregador para cometer assaltos foi preso nesta quinta-feira (20), identificado como responsável por diversos roubos de celulares no bairro Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Ele foi localizado e capturado no acesso à comunidade Morro do Outeiro, na mesma região.

De acordo com as investigações, o criminoso usava uma bicicleta e uma mochila de entregador para cometer os crimes sem levantar suspeitas. Após os roubos, ele ainda tentava aplicar golpes em nome das vítimas. De posse dos celulares roubados, o criminoso tentava obter vantagem financeira e entrava em contato com pessoas próximas às vítimas para solicitar transferências via Pix, alegando que precisava do dinheiro para que os aparelhos roubados fossem devolvidos.

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Segundo os agentes, o criminoso possui diversas passagens por crimes contra o patrimônio.

Ele foi localizado e detido na casa da companheira, na Rua Venâncio Ribeiro, e posteriormente encaminhado para a 26ª DP, onde o caso foi registrado.