Duque de Caxias e São Gonçalo lideram ranking de furto de energia na área de concessão da Enel Rio

A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção - Foto: Divulgação/ Enel Rio

A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção - Foto: Divulgação/ Enel Rio

No primeiro semestre deste ano, os municípios de Duque de Caxias e São Gonçalo registraram os maiores índices de furto de energia entre as 66 cidades da área de concessão da Enel Distribuição Rio.

De janeiro a junho, o percentual de perdas não técnicas nas duas cidades foi de 35,36% e 34,61%, respectivamente, o que significa que quase 35% de toda a energia distribuída pela empresa em cada um dos municípios foi perdida, principalmente por causa de ligações irregulares.

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Araruama (22,72%), Cabo Frio (21,89%), Campos dos Goytacazes (19,75%), Niterói (13,78%), Angra dos Reis (13,30%), Itaperuna (11,61%), Macaé (9,01%) e Teresópolis (4,54%) completam o ranking dos dez municípios com maior percentual de perdas não técnicas, nos seis primeiros meses deste ano.

Neste período, o volume de energia furtado apenas nestas dez cidades seria suficiente para abastecer os municípios de Niterói, São Gonçalo, Campos e Macaé, por um ano, garantindo o fornecimento de mais de 2,2 milhões de pessoas.

Para José Luis Salas, diretor de Redes da Enel Rio, é fundamental conscientizar toda a sociedade sobre os prejuízos causados pelas ligações irregulares.

“O furto de energia é um crime que afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras, já que provoca sobrecarga no sistema e, como consequência, oscilações e interrupções no fornecimento de energia. Além disso, essa prática criminosa impacta o valor da conta de luz para todos os clientes. Outro ponto de atenção é o risco de acidentes. O furto de energia pode causar curtos-circuitos e até incêndios”, explica José Luis Salas.

Desafios nas áreas de risco

O combate ao furto de energia é um dos principais desafios enfrentados pela Enel Rio. Atualmente, 17% das unidades consumidoras atendidas pela distribuidora, quase 425 mil, estão concentradas em áreas de severa restrição operacional.

Essas áreas de risco concentram 62% do total de ocorrências de perdas não técnicas registradas pela empresa. Nos últimos 22 anos (entre 2004 e 2026), a concessionária registrou um crescimento de 553% de unidades consumidoras nesses territórios.

Para coibir o furto de energia nos municípios de sua área de concessão, Enel Rio realizou no primeiro semestre deste ano mais de 100 mil inspeções na rede elétrica. Em parceria com as autoridades policiais, foram lavrados 102 Relatórios de Ocorrência junto à Polícia Civil, com 38 pessoas detidas em flagrante.

Furto de energia é crime

A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção. A distribuidora também cobra os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu a irregularidade, acrescida de multa, de quem praticou as fraudes. Cometem crime tanto as pessoas que executam fisicamente a fraude nas instalações quanto os titulares das contas de energia.

Além de crime, as fraudes e furtos comprometem a qualidade do serviço prestado, o que prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica. As ligações clandestinas sobrecarregam as redes, deixando o sistema de distribuição mais suscetível às interrupções no fornecimento de energia.

Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato” põe em risco a sua vida e da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o site da Enel em https:www.eneldistribuicao.com.br/rjdenuncie.aspx, o aplicativo da Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia