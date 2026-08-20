Agiota transforma dívida de R$ 30 mil em cobrança de mais de R$ 1 milhão e é preso

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta quarta-feira (19), um criminoso que realizava empréstimos de dinheiro com cobrança de juros abusivos. Segundo as investigações, ele também ameaçava as vítimas durante a cobrança das dívidas. O agiota foi localizado e capturado no bairro do Catumbi, na Zona Norte do Rio.

A unidade descobriu que o homem atuava com extrema violência para pressionar os devedores. Em um dos episódios investigados, uma vítima teria recebido aproximadamente R$ 30 mil. A partir daí, o valor cobrado teria crescido de forma exponencial, chegando a mais de R$ 1 milhão em apenas 12 meses, sob a alegação de incidência de juros.

As diligências apontaram ainda que o agiota tomava bens das próprias vítimas como forma de pagamento das supostas dívidas. Em depoimento na delegacia, o preso confirmou que realizava empréstimos mediante cobrança de juros. Ele afirmou possuir, em suas palavras, “aplicações” com diversas pessoas. No entanto, negou ter utilizado violência ou ameaças contra os devedores.

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Segundo os agentes, o criminoso possui diversas anotações criminais por tráfico de drogas, ameaça, extorsão e lesão corporal. Ele também já teria sido acusado de estupro pelo próprio filho.

As investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar outras possíveis vítimas que tenham sido submetidas ao mesmo método de cobrança.