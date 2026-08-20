Gêmeos se casam com irmãs gêmeas em cerimônia celebrada por padres e coroinhas gêmeos

“Quatro pares de gêmeos em um casamento não é coincidência”, afirmou um dos noivos - Foto: Reprodução/Acervo da família

“Quatro pares de gêmeos em um casamento não é coincidência”, afirmou um dos noivos - Foto: Reprodução/Acervo da família

Uma fotografia de casamento com quatro pares de gêmeos viralizou nas redes sociais e chamou a atenção no sul da Índia nas últimas semanas. A cerimônia reuniu dois irmãos gêmeos que se casaram com duas irmãs gêmeas, enquanto dois padres gêmeos celebraram a união e dois coroinhas gêmeos participaram da cerimônia.

O casamento, realizado após anos de planejamento das famílias, aconteceu em 30 de julho, na Igreja Metropolitana, no distrito de Kottayam, em Kerala. “Quatro pares de gêmeos em um casamento não é coincidência”, afirmou Akhil Thomas, um dos noivos.

Akhil e seu irmão, Nikhil Thomas, ambos de 32 anos, tinham o desejo de se casar com irmãs gêmeas. Segundo Nikhil, a família passou quase três anos procurando possíveis noivas. “Estávamos determinados a casar com gêmeas. Nossa família passou quase três anos procurando noivas adequadas para nós”, contou.

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A idade dos irmãos também aumentava a pressão dos familiares. Aos 32 anos, eles eram considerados relativamente mais velhos para o casamento na região. Os parentes chegaram a aconselhá-los a desistir da ideia de encontrar irmãs gêmeas.

“Como já estamos na casa dos trinta, nossos parentes ficavam nos incentivando a não esperar por gêmeas. Eles até nos avisaram que, se não casássemos com outras mulheres, talvez nunca nos casássemos”, disse Akhil.

Encontro com as irmãs gêmeas

Na busca pelas noivas, a família procurou até mesmo um serviço matrimonial especializado em gêmeos. Ao longo dos anos, Akhil e Nikhil conheceram cerca de 40 pares de irmãs gêmeas antes de serem apresentados a Magi e Maria Mary, de 31 anos.

Por coincidência, as duas irmãs também desejavam se casar com irmãos gêmeos. “Desde crianças, tínhamos decidido que, se nos casássemos, teria que ser com gêmeos”, contou Magi.

Maria afirmou que a identificação foi imediata. “Quando conhecemos Akhil e Nikhil, gostamos deles imediatamente. Decidimos que eles seriam nossos parceiros para a vida toda.” O casamento seguiu o modelo tradicional indiano de união arranjada, no qual pais e familiares mais velhos participam da escolha dos parceiros.

“O nosso não é um casamento por amor, foi arranjado pelos nossos pais”, explicou Nikhil.

Cerimônia com quatro pares de gêmeos

Depois que os casais foram definidos, as irmãs decidiram que também queriam dois padres gêmeos para celebrar a cerimônia. A inspiração surgiu depois que Magi e Maria conheceram os coroinhas gêmeos Jeron e Johan James durante um encontro da igreja, no ano anterior. Quando o casamento foi marcado, elas entraram em contato com os irmãos e os convidaram para participar da celebração.

Os padres gêmeos Antho e Ajo Perumkattil também foram convidados para conduzir a cerimônia. A mãe de Akhil havia conhecido os dois durante uma reunião de oração na igreja, alguns meses antes. “Quando entrei em contato com os padres e contei os detalhes, eles ficaram animados”, relatou Akhil.

A combinação incomum fez com que a fotografia do casamento rapidamente ganhasse destaque nas redes sociais. Para Ajo, a celebração também se tornou uma experiência especial. “Para nós, tornou-se um casamento verdadeiramente memorável”, afirmou.

Depois que as imagens viralizaram, outras duas famílias procuraram os padres gêmeos para que eles também celebrassem casamentos de seus filhos gêmeos.

Fotos viralizaram nas redes sociais

Os recém-casados disseram ter ficado surpresos com a repercussão da cerimônia. As imagens receberam inúmeras mensagens de felicitações e comentários de usuários que classificaram o casamento como um verdadeiro sonho para gêmeos. “Nunca imaginei que nossas fotos de casamento fariam tanto sucesso”, disse Maria.

Segundo ela, a intenção nunca foi chamar atenção ou conquistar popularidade nas redes sociais. “Não fizemos isso por fama ou para ganhar curtidas. Este era o casamento dos nossos sonhos e, por acaso, viralizou”, afirmou.