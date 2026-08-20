São Gonçalo sedia competição de Kung Fu no próximo domingo

O evento vai acontecer no Clube Ares Ilha das Flores, em Neves - Foto: Divulgação

O evento vai acontecer no Clube Ares Ilha das Flores, em Neves - Foto: Divulgação

No próximo domingo (23), São Gonçalo vai receber, mais uma vez, o maior campeonato de Kung Fu tradicional do Rio de Janeiro, a Expo Gonçalense de Kung Fu. O evento vai acontecer no Clube Ares Ilha das Flores, em Neves, a partir das 9h30.

A competição é realizada pela Associação de Kung Fu Garra da Águia Gonçalense e conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.

Além das disputas da arte marcial entre crianças, adultos e idosos, o público poderá conferir diferentes apresentações: dança do dragão e do leão chinês; grupo de Tai Chi Chuan, do projeto Qualidade de Vida e Longevidade; e Chigong, com aplicações de técnicas de quebramentos.

O campeonato incentiva a prática esportiva, integra atletas de diferentes municípios e promove um intercâmbio cultural Brasil-China. O evento recebe como entrada um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições sociais.

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Serviço:

XIV Expo Gonçalense de Kung Fu

Local: Clube Ares - Av. Paiva s/n - Ilha das Flores, Neves

Data: 23/08 (domingo)

Horário: 9h30

Entrada: Um quilo de alimento não perecível