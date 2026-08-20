São Gonçalo sedia competição de Kung Fu no próximo domingo
Evento vai acontecer no Clube Ares Ilha das Flores, em Neves, às 9h30
No próximo domingo (23), São Gonçalo vai receber, mais uma vez, o maior campeonato de Kung Fu tradicional do Rio de Janeiro, a Expo Gonçalense de Kung Fu. O evento vai acontecer no Clube Ares Ilha das Flores, em Neves, a partir das 9h30.
A competição é realizada pela Associação de Kung Fu Garra da Águia Gonçalense e conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.
Além das disputas da arte marcial entre crianças, adultos e idosos, o público poderá conferir diferentes apresentações: dança do dragão e do leão chinês; grupo de Tai Chi Chuan, do projeto Qualidade de Vida e Longevidade; e Chigong, com aplicações de técnicas de quebramentos.
O campeonato incentiva a prática esportiva, integra atletas de diferentes municípios e promove um intercâmbio cultural Brasil-China. O evento recebe como entrada um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições sociais.
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Serviço:
XIV Expo Gonçalense de Kung Fu
Local: Clube Ares - Av. Paiva s/n - Ilha das Flores, Neves
Data: 23/08 (domingo)
Horário: 9h30
Entrada: Um quilo de alimento não perecível