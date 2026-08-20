Homem é preso com drogas e dinheiro durante ação da PM em Niterói
Policiais apreenderam maconha, crack, cocaína e três balanças de precisão no Morro do MIC, na Ilha da Conceição
Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no Morro do MIC, na Ilha da Conceição, em Niterói, na noite desta quarta-feira (19). A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento realizado por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT).
Segundo a PM, os policiais avistaram alguns homens durante a ronda e perceberam uma movimentação que levantou suspeitas. Ao notarem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram.
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Os policiais fizeram um cerco na região e conseguiram deter um dos envolvidos. Com ele, foram encontrados 88 embalagens de maconha, 85 pedras de crack e 66 pinos de cocaína.
Além dos entorpecentes, os agentes apreenderam três balanças de precisão e R$ 750 em espécie.
O suspeito foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso por tráfico de drogas.