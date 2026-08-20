Homem é preso com drogas e dinheiro durante ação da PM em Niterói

Policiais apreenderam maconha, crack, cocaína e três balanças de precisão no Morro do MIC, na Ilha da Conceição - Foto: Divulgação

Policiais apreenderam maconha, crack, cocaína e três balanças de precisão no Morro do MIC, na Ilha da Conceição - Foto: Divulgação

Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no Morro do MIC, na Ilha da Conceição, em Niterói, na noite desta quarta-feira (19). A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento realizado por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

Segundo a PM, os policiais avistaram alguns homens durante a ronda e perceberam uma movimentação que levantou suspeitas. Ao notarem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram.

Leia também:

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 50 milhões nesta quinta-feira

De Maricá para o Itamaraty: Jovem de Maricá é aprovado para carreira diplomática





Os policiais fizeram um cerco na região e conseguiram deter um dos envolvidos. Com ele, foram encontrados 88 embalagens de maconha, 85 pedras de crack e 66 pinos de cocaína.

Além dos entorpecentes, os agentes apreenderam três balanças de precisão e R$ 750 em espécie.

O suspeito foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso por tráfico de drogas.