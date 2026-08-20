De Maricá para o Itamaraty: Jovem de Maricá é aprovado para carreira diplomática

Marcos pode ser o primeiro diplomata maricaense desde Domício da Gama, importante figura histórica da diplomacia brasileira nascida no município - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

Marcos pode ser o primeiro diplomata maricaense desde Domício da Gama, importante figura histórica da diplomacia brasileira nascida no município - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A trajetória de Marcos Vinícius Sodré, maricaense de 29 anos aprovado para a carreira diplomática, une dedicação, pertencimento e um forte vínculo com sua terra natal. Morador da Mumbuca e ex-aluno do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Prof.ª Ondina de Oliveira Coelho, o futuro diplomata vê no município a base de sua formação humana e a preparação para lidar com diferentes realidades e visões de mundo.

A conquista traz um marco simbólico para a cidade: Marcos pode ser o primeiro diplomata maricaense desde Domício da Gama, importante figura histórica da diplomacia brasileira nascida no município. A conexão reforça sua responsabilidade de representar Maricá em uma das carreiras mais tradicionais do serviço público.

“Maricá me formou como ser humano muito além de uma questão acadêmica ou profissional. Foi aqui que eu aprendi a lidar com todo tipo de gente, das pessoas com mais condições às pessoas mais humildes, e a tratar todo mundo de um modo semelhante. Já morei em São Paulo e Curitiba, mas nenhum desses lugares eu chamo de casa. Quando eu falo em casa, eu penso em Maricá”, afirmou.

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A referência histórica a Domício da Gama também passou a fazer parte do olhar de Marcos sobre a própria trajetória. Após pesquisar mais sobre o diplomata maricaense, ele diz ter se inspirado pela dimensão da carreira construída pelo conterrâneo.

“A carreira de Domício da Gama é fenomenal. Quando comecei a pesquisar, pensei: eu também quero fazer algo legal. Não quero apenas chegar lá e fazer parte. Quero fazer coisas que tenham impacto a médio e longo prazo, algo bem feito, duradouro, que contribua para a política externa e para o Itamaraty”, ressaltou.

”Sou daquela cidade do ônibus gratuito”

Marcos também destaca o orgulho de levar o nome de Maricá para a carreira diplomática. Segundo ele, a cidade cresceu, ganhou visibilidade e hoje carrega uma identidade reconhecida para além de seus limites.

“Para mim, é uma das maiores gratificações saber que Maricá vai estar no mapa do Itamaraty. Eu faço questão de dizer para todo mundo que me pergunta da minha origem: 'sou daquela cidade do ônibus gratuito'. É uma alegria e uma responsabilidade. Quero fazer um trabalho excelente para que lembrem de onde vim”, contou.

O vínculo com a cidade também esteve presente durante a preparação para o concurso. Marcos conta que fazia questão de levar Maricá para as provas sempre que encontrava uma oportunidade. “Eu tinha um ritual ao longo dos quatro anos de concurso, que era tentar falar de Maricá em alguma das oito provas. Todo ano eu fazia isso e, neste ano, falei sobre Maricá na questão 2 da prova de Direito, sobre Direito do Mar”, contou.

Área de atuação

Para Marcos, essa vivência no município teve impacto direto na forma como ele pretende atuar na diplomacia. Entre as áreas da carreira, ele destaca o interesse pela atuação consular, voltada ao atendimento de brasileiros no exterior.

“É justamente a área de auxiliar pessoas a resolver problemas. São seres humanos comuns, muitas vezes perdidos no exterior, precisando de apoio. Eu acredito que posso fazer um bom trabalho ajudando as pessoas da melhor forma possível”, explicou.

Além da conquista individual, Marcos faz questão de transformar sua aprovação em mensagem para outros jovens de Maricá. Para ele, o principal conselho é ter coragem para tentar, mesmo quando o sonho parece distante.

“Eu gostaria de dizer aos jovens de Maricá que é possível. Não importa o tamanho do sonho. Eles precisam ter uma coisa que eu não tive aos 16 anos: coragem. Não fujam do sonho de vocês. Vão atrás, sejam mais corajosos do que eu fui. Vai ter sofrimento, perrengue e decepção, mas isso não é em vão. A caminhada é longa, mas não é infinita. O meu fim foi a aprovação”, concluiu.

O que faz um diplomata?

O diplomata brasileiro representa o Estado do Brasil no exterior, defende os interesses nacionais, negocia acordos internacionais e presta assistência a cidadãos brasileiros em outros países. Lotado no Ministério das Relações Exteriores (MRE), conhecido como Itamaraty, sua rotina divide-se entre o trabalho em Brasília e a atuação em embaixadas, consulados ou missões internacionais.

Principais Funções:

Representação: Fala em nome do governo brasileiro perante outras nações e organismos internacionais.

Negociação: Conduz tratados de comércio, paz, meio ambiente, direitos humanos e cooperação técnica.

Assistência Consular: Ajuda brasileiros no exterior em casos de perda de documentos, prisões, acidentes ou repatriações em emergências.

Informação e Análise: Monitora cenários políticos e econômicos estrangeiros para orientar as decisões do governo do Brasil.

Promoção Comercial e Cultural: Divulga produtos, atrai investimentos estrangeiros e difunde a cultura brasileira no mundo.

