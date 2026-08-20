Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 50 milhões nesta quinta-feira

A participação na Mega-Sena é permitida apenas para maiores de 18 anos - Foto: Divulgação

A participação na Mega-Sena é permitida apenas para maiores de 18 anos - Foto: Divulgação

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 50 milhões nesta quinta-feira, 20 de agosto. O valor está acumulado após nenhum apostador acertar as seis dezenas do concurso realizado na última terça-feira (18). O concurso 3.047 será sorteado às 21h, em São Paulo.

No último sorteio, os números foram 16, 23, 24, 33, 36 e 52. Como não houve ganhador na faixa principal, o prêmio acumulou para o concurso desta quinta.

As apostas para o concurso 3.047 podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira, no horário de Brasília. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados nas lotéricas de todo o país ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, pelo site e aplicativo.

Os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30 e podem ser adquiridos exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo. Para apostas feitas pela internet, estão disponíveis pagamentos por PIX, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa. A participação na Mega-Sena é permitida apenas para maiores de 18 anos.

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Qual a chance de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas varia conforme a quantidade de números escolhidos na aposta. No jogo simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já a aposta máxima, com 20 dezenas, custa R$ 232.560 e aumenta a probabilidade de acertar as seis dezenas para 1 em 1.292.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, às terças, quintas e domingos.