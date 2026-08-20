Niterói registra menor número de roubos de rua em julho desde o início da série histórica, em 2003

Niterói fechou julho com queda recorde de 28% nos roubos de rua. As ocorrências passaram de 75, em julho de 2025, para 54 em julho deste ano, o menor número registrado para o mês desde o início da série histórica, em 2003. No acumulado de janeiro a julho, a redução foi de 42,88%, com os registros caindo de 779 para 445, também o menor resultado da série para o período. Para se ter uma ideia da redução expressiva da criminalidade, em 2009, Niterói chegou a registrar 431 roubos de rua apenas no mês de julho. A cidade não registrou roubos de carga em julho. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e analisados pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNit).

Para o prefeito Rodrigo Neves, os números refletem uma estratégia construída ao longo dos últimos dez anos, que reúne políticas públicas de prevenção à violência e prioridade total do município à segurança pública, com investimentos municipais em tecnologia e inteligência, apoio às forças policiais, fortalecimento da Guarda Municipal e integração permanente das forças de segurança pública.

“Alcançar resultados históricos na redução de homicídios, de roubos de rua e de veículos mostra que políticas públicas consistentes salvam vidas e melhoram a segurança da população. Niterói fez uma escolha clara de investir em prevenção, tecnologia, inteligência e integração com as forças de segurança. Temos muito trabalho pela frente e vamos seguir avançando, porque segurança pública se faz todos os dias, com planejamento, investimento e presença nas ruas. Parabéns à Guarda Municipal, às polícias Militar, Civil e Federal e a toda a equipe do Pacto Niterói Contra a Violência!”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

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Niterói completa 17 meses sem feminicídio

Um dos principais resultados é a manutenção de 17 meses sem registro de feminicídio em Niterói. Segundo os dados consolidados pelo ISP, não houve nenhum caso no acumulado de janeiro a julho de 2026. No mesmo período de 2025, haviam sido registrados dois casos. O último feminicídio registrado na cidade ocorreu em fevereiro de 2025.

“Seguimos trabalhando diariamente para que todas as mulheres permaneçam vivas em Niterói. Esse enfrentamento só é possível porque contamos com uma rede muito articulada, que dialoga e atua de forma integrada, e com políticas públicas eficazes que fortalecem a proteção às mulheres, como o auxílio social para vítimas de violência, o aplicativo SOS Mulher, o Caminho Lilás, o CEAM, a Casa de Acolhida e diversas outras iniciativas que promovem acolhimento, dignidade e respeito. Esses avanços são fruto de vontade política e de planejamento estratégico. Cada vida importa”, diz a secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia.

Roubos de rua têm redução histórica

A queda nos roubos de rua está entre os principais destaques do levantamento. Além da redução de 28% na comparação entre julho de 2026 e o mesmo mês de 2025, o acumulado dos sete primeiros meses do ano teve 334 ocorrências a menos do que no mesmo período de 2025. Tanto os 54 casos registrados em julho quanto as 445 ocorrências contabilizadas entre janeiro e julho são os menores resultados de toda a série histórica, iniciada em 2003.

Quando o indicador estratégico é detalhado, a redução aparece em diferentes modalidades. Os roubos a transeuntes caíram 13,04% em julho e 39,53% no acumulado do ano. Os roubos de aparelhos celulares tiveram redução de 45,83% no mês e de aproximadamente 47,5% entre janeiro e julho. Já os roubos em coletivos recuaram 80% em julho e 72,22% no acumulado.

Os dados também mostram queda em outras modalidades. Foram registrados 11 roubos de veículos em julho, contra 18 no mesmo mês de 2025, uma redução de 38,89%.

Em relação aos roubos de carga, Niterói terminou julho sem nenhuma ocorrência. No acumulado do ano, foram três registros, contra dez entre janeiro e julho de 2025, uma redução de 70%.

“Os resultados são consequência de um trabalho diário e integrado. Monitoramos os indicadores, identificamos áreas e horários que exigem maior atenção e direcionamos o patrulhamento. Hoje, temos a tecnologia do Cisp associada à presença da Guarda Municipal e à integração com as polícias Militar e Civil, além do reforço proporcionado pelo Proeis e pelo RAS. Essa combinação aumenta nossa capacidade de prevenção e reduz o tempo de resposta”, afirma o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas.

Tecnologia e presença nas ruas

O trabalho integrado faz parte da estratégia adotada pela Prefeitura de Niterói para ampliar a capacidade de prevenção e resposta das forças de segurança. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) funciona 24 horas por dia e concentra o monitoramento da cidade, permitindo o compartilhamento de informações entre órgãos municipais e estaduais. Atualmente, o sistema conta com cerca de 800 câmeras, das quais 120 são inteligentes.

O cercamento eletrônico é uma das ferramentas utilizadas nesse trabalho. Por meio de câmeras inteligentes instaladas em pontos estratégicos, o sistema permite acompanhar veículos e deslocamentos de interesse das forças de segurança, além de fornecer informações para investigações e abordagens realizadas em campo.

“Quando analisamos os dados em uma série histórica longa, conseguimos enxergar resultados que vão além das oscilações mensais. Ter o menor número de roubos de rua para um mês de julho desde 2003 e, ao mesmo tempo, o menor acumulado de janeiro a julho da série é muito significativo. O trabalho do Observatório é acompanhar esses indicadores de forma permanente e transformar informação em subsídio para o planejamento e o aperfeiçoamento das políticas de segurança”, afirma o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy.