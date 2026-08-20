Quadrilha que clonava carros roubados é alvo de operação da Polícia Civil no Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) realizam, nesta quinta-feira (20), uma operação para desarticular uma quadrilha especializada na adulteração e revenda de carros clonados. São cumpridos mandados de busca e apreensão, em em endereços de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações de inteligência obtidas durante as investigações, os criminosos atuavam na modificação dos elementos de identificação de veículos provenientes de crimes. Após as adulterações, os automóveis eram inseridos novamente no mercado clandestino, dificultando a identificação de sua verdadeira procedência.

Leia também:

Flamengo leva susto, mas vence o Cruzeiro no Maracanã e avança na Libertadores

Justiça suspende demissões em massa de trabalhadores das Casas Bahia





Os agentes buscam localizar veículos adulterados ou de origem criminosa, peças automotivas, placas, ferramentas e equipamentos utilizados nas modificações, além de aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.

Todo o material apreendido será submetido à análise e perícia. As diligências também têm como objetivo identificar outros integrantes do grupo, esclarecer sua estrutura e individualizar a participação de cada envolvido.