Simpósio do Corpo de Bombeiros em São Gonçalo debate saúde mental e prevenção

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), abriu nesta quarta-feira (19), no Teatro Municipal de São Gonçalo, o Simpósio de Prevenção a Desastres.

Nesta edição, o evento debate temas ligados à atuação dos bombeiros, como a saúde mental dos profissionais e a inovação digital. A proposta é discutir os impactos da rotina operacional e como novas tecnologias podem contribuir para o trabalho da corporação.

Leia Também:

Carga de desodorantes e cinco veículos roubados são recuperados em comunidade

Policlínica de Niterói recebe mamógrafo e amplia acesso a exames para a população

A programação desta quarta-feira foi dedicada ao tema “Prevenção a Desastres Terrestres, a Saúde Mental do Bombeiro Militar e Inovação Digital”.

Entre as palestras realizadas estiveram “Inovação e Transformação Digital”, “Incêndios Urbanos”, “Salvamento Veicular” e “Busca, Resgate e Salvamento com Cães”. O primeiro dia também contou com um simulado operacional envolvendo a colisão de uma bicicleta elétrica e uma motocicleta, além de um atropelamento.

Idealizador do evento, o comandante do Corpo de Bombeiros da Região Metropolitana, coronel Cássio Capelli, destacou a importância de discutir medidas preventivas.

“A importância de fazer simpósios como esse é trabalhar na área preventiva, porque a prevenção também salva vidas. Tratar de prevenção em São Gonçalo só fortalece a relação do Vigésimo Grupamento de Bombeiros Militar de São Gonçalo com a nossa cidade”, afirmou.

O coronel também destacou que o simpósio promove uma ação de arrecadação de leite em pó para o Hospital Mário Kroeff, referência no tratamento de câncer infantil.

“Estamos fazendo uma arrecadação, uma lata de leite em pó de cada pessoa para a doação ao Hospital Mário Kroeff, que trata do câncer infantil. A gente vai levar lá para fazer essa entrega, porque acaba sendo muito importante para essas crianças que têm essa necessidade”, disse.

O secretário de Estado de Transformação Digital, Fernando Braga, participou da cerimônia de abertura e ressaltou a importância da troca de conhecimentos entre os profissionais.

“Eventos como esse só potencializam a troca de conhecimentos e a melhoria da política pública. Nenhuma política pública funciona sem investir nas pessoas. As diversas palestras e trocas que teremos entre hoje e amanhã vão mudar cada um de vocês”, afirmou.

Capitão Nelson | Foto: Layla Mussi

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, também participou da mesa de abertura. Durante sua fala, destacou a importância dos cuidados com a saúde psicológica dos profissionais que atuam nas ruas.

“É importante esse simpósio para aproveitar o momento e fazer uma avaliação do pessoal que trabalha na rua. Temos que aprimorar o mental, o psicológico de cada profissional”, declarou.

O simpósio continua nesta quinta-feira (20), com o segundo dia de programação, que terá como tema “Prevenção a Desastres Aquáticos e a Saúde do Bombeiro Militar”. As atividades começam às 8h, com credenciamento, e estão previstas para terminar às 12h30.

Evento acontece no Teatro Municipal de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca