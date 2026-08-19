Servidores do Detran-RJ fazem paralisação nesta quarta e quinta

Por conta da paralisação de trabalhadores do Detran RJ convocada para hoje, dia 19 e amanhã, dia 20 o departamento informa que os serviços prestados ao público poderão sofrer impactos. Para minimizar o impacto aos usuários, o órgão garante que 30% dos atendimentos estão mantidos.

Serviços Veiculares (Postos de Vistoria e USVs): Usuários que não conseguirem concluir o atendimento nos postos afetados poderão retornar à mesma unidade em até cinco dias úteis após a normalização das atividades, sem necessidade de novo agendamento.

Habilitação (Exames Práticos e Eletrônicos): Os candidatos com exames práticos marcados para as datas serão remanejados. Já os exames eletrônicos cancelados deverão ser reagendados pelo usuário conforme a disponibilidade de vagas, sem qualquer cobrança de taxa adicional. Os demais serviços, realizados por funcionários terceirizados, estarão mantidos.

Identificação Civil: O serviço seguirá sem intercorrências. Os atendimentos para a emissão da carteira de identidade são realizados por equipes terceirizadas e funcionarão normalmente.

“O Detran RJ reforça que valoriza seus servidores e segue aberto ao diálogo contínuo para acolher as reivindicações da categoria, mantendo o compromisso com a prestação de serviços essenciais à população”, declarou o órgão.

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