Jovem de 19 anos é presa em São Gonçalo suspeita de aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' em turista
Investigada estava foragida da Justiça e foi localizada na Comunidade do Jockey por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo
Uma jovem de 19 anos foi presa na Comunidade do Jockey, em São Gonçalo, durante uma ação da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT). Segundo a Polícia Civil, ela estava foragida da Justiça e é investigada por roubos praticados contra turistas por meio do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. As informações são da Band.
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A prisão aconteceu na terça-feira (18), após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado por agentes da especializada. Contra a investigada havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela 29ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo crime de roubo.
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De acordo com as investigações, a jovem também é suspeita de envolvimento em outro caso com características semelhantes, que continua sendo apurado pela Polícia Civil.
Um dos casos investigados envolve um turista de nacionalidade indiana. Segundo a Polícia Civil, ele conheceu a jovem na Pedra do Sal, na região central do Rio.
Ainda conforme a investigação, os dois seguiram para o apartamento onde o turista estava hospedado, em Copacabana.
Entre os objetos levados do apartamento estavam um iPhone, um MacBook, um Apple Watch e fones de ouvido da Apple, cinco cartões bancários, além de R$ 1200 em espécie.