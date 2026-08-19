Jovem de 19 anos é presa em São Gonçalo suspeita de aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' em turista

A prisão aconteceu na terça-feira (18), após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado por agentes da especializada - Foto: Divulgação

A prisão aconteceu na terça-feira (18), após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado por agentes da especializada - Foto: Divulgação

Uma jovem de 19 anos foi presa na Comunidade do Jockey, em São Gonçalo, durante uma ação da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT). Segundo a Polícia Civil, ela estava foragida da Justiça e é investigada por roubos praticados contra turistas por meio do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. As informações são da Band.

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A prisão aconteceu na terça-feira (18), após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado por agentes da especializada. Contra a investigada havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela 29ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo crime de roubo.

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De acordo com as investigações, a jovem também é suspeita de envolvimento em outro caso com características semelhantes, que continua sendo apurado pela Polícia Civil.

Um dos casos investigados envolve um turista de nacionalidade indiana. Segundo a Polícia Civil, ele conheceu a jovem na Pedra do Sal, na região central do Rio.

Ainda conforme a investigação, os dois seguiram para o apartamento onde o turista estava hospedado, em Copacabana.

Entre os objetos levados do apartamento estavam um iPhone, um MacBook, um Apple Watch e fones de ouvido da Apple, cinco cartões bancários, além de R$ 1200 em espécie.