Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Niterói

Diante dos fatos e, após novas diligências de inteligência, a 81ª DP representou pela prisão do homem, que foi deferida - Foto: Divulgação

Diante dos fatos e, após novas diligências de inteligência, a 81ª DP representou pela prisão do homem, que foi deferida - Foto: Divulgação

Policiais civis da 81ª DP (Itaipu) prenderam, nesta terça-feira (18/08), um homem por estupro de vulnerável. Ele foi localizado no Engenho do Mato, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com as investigações, em junho deste ano, o homem foi encontrado com uma criança, de quatro anos, sem roupa, na frente da residência dela. Após a responsável pela criança desconfiar do homem, ela registrou, por meio de gravação de áudio, o momento em que o criminoso pede para criança mostrar as partes íntimas, em uma nova ocasião.

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Diante dos fatos e, após novas diligências de inteligência, a 81ª DP representou pela prisão do homem, que foi deferida. Em trabalhos de monitoramento, o criminoso foi localizado e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.