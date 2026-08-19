Fiscalização apreende mais de 200kg de alimentos impróprios para consumo em supermercados

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), em ação conjunta com o PROCON-RJ, o Conselho Regional de Química (CRQ) e o 15º Batalhão de Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira (19) uma fiscalização em dois supermercados localizados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação teve como objetivo verificar as condições de comercialização e armazenamento dos produtos oferecidos aos consumidores.

Durante a fiscalização, os agentes apreenderam aproximadamente 237 quilos de alimentos impróprios para consumo, como bolos, carnes e ovos, encontrados com prazo de validade expirado ou sem a devida especificação quanto à nova data de validade após a abertura ou manipulação.

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Além dos produtos impróprios, a equipe identificou problemas estruturais nos estabelecimentos, entre eles a presença de pontos de ferrugem nas paredes, condição que pode comprometer as condições adequadas de higiene e conservação dos ambientes destinados à comercialização e armazenamento de alimentos.

Também foi constatado que alguns produtos expostos à venda, como álcool em gel, inseticidas, repelentes e lava-roupas, não apresentavam em seus rótulos a identificação do responsável técnico, em desacordo com as exigências de informação ao consumidor.

Os produtos considerados impróprios para consumo foram apreendidos e permanecerão sob responsabilidade dos estabelecimentos para posterior descarte ambientalmente adequado. Os responsáveis deverão comprovar e encaminhar ao PROCON-RJ a documentação que ateste a destinação final correta dos alimentos.