Homem é baleado após trocar tiros com policiais durante fuga em Silva Jardim

Um homem, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi baleado após trocar tiros com policiais militares durante uma ação do 35ºBPM (Itaboraí) em Silva Jardim. A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira (19).

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) receberam informações de que o suspeito estaria escondido em uma residência. Ainda de acordo com o relato policial, o homem seria apontado como traficante da região e suspeito de envolvimento em ataques contra viaturas e policiais.

Durante a chegada da equipe ao endereço, os policiais teriam ouvido um barulho de telhas quebrando e visto o suspeito fugindo pelos telhados de imóveis vizinhos.

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Os agentes realizaram um cerco, mas, segundo a PM, o homem efetuou diversos disparos contra a equipe. Os policiais reagiram e atingiram o suspeito em uma das pernas enquanto ele tentava pular para outra residência.

O proprietário do imóvel autorizou a entrada dos policiais, que conseguiram deter o homem. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador, sete munições intactas, 34 pinos de cocaína e um aparelho celular.

Após ser baleado, o suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

A ocorrência foi encaminhada para a 120ª DP (Silva Jardim), onde o caso foi registrado.