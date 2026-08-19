Homem é baleado durante tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo

Um homem ficou ferido após ser baleado durante uma tentativa de assalto na RJ-104, na altura de Marambaia, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima trafegava pela rodovia em um Hyundai HB20 quando foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta. O homem teria reagido à tentativa de assalto e foi atingido por dois disparos de arma de fogo.

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Um dos tiros atingiu o abdômen e o outro acertou o pé direito. Após ser baleada, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram até a unidade de saúde para verificar a ocorrência. Segundo o registro da corporação, o homem estava lúcido e não corria risco de morte.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara) como lesão corporal. Não houve apreensão de material, e os suspeitos não foram localizados até o encerramento do registro.

As circunstâncias da tentativa de assalto serão investigadas pela Polícia Civil.