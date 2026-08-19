Idoso é baleado após sair de supermercado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Um idoso de 62 anos foi baleado na noite nesta terça-feira (18), após sair de um supermercado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

O caso aconteceu na localidade conhecida como Fazenda dos Mineiros. Após ser atingido pelos disparos, o idoso recebeu socorro de pessoas que passavam pelo local e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde permanece internado.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

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A investigação está sob responsabilidade da 72ª DP (Mutuá). Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para identificar o responsável pelos disparos e esclarecer as circunstâncias do crime.

A área onde ocorreu o ataque é apontada como dominada por traficantes do Comando Vermelho. Segundo a polícia, o grupo local é chefiado por Antônio Ilário Ferreira, conhecido pelos apelidos de "Rabicó" e "Coroa".

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente em 2026 já foram registrados 22 idosos baleados na Região Metropolitana do Rio: 11 morreram e 11 ficaram feridas.

