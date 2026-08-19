Polícia Civil prende miliciano na Zona Oeste do Rio
Homem foi localizado em Guaratiba e, segundo as investigações, atuava como segurança da Milícia de Sepetiba
Policiais civis do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) prenderam um homem condenado por integrar a chamada “Milícia de Sepetiba”, na manhã desta quarta-feira (19). Ele foi localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso atua de forma estruturada nos bairros de Sepetiba, Nova Sepetiba e adjacências, com divisão de funções entre os integrantes. Ainda de acordo com a corporação, a milícia é fortemente armada e está envolvida em crimes como homicídios, roubos, extorsões, porte ilegal de arma de fogo e esbulho possessório.
Leia também:
Idoso é baleado após sair de supermercado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo
'Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo': preso homem que abastecia o CV com armas e drogas vindos do Paraguai
Os agentes realizaram um trabalho de inteligência que incluiu a interceptação de ligações telefônicas de integrantes do grupo. Conforme a Polícia Civil, as informações obtidas apontaram que o homem preso atuava como segurança da milícia e era responsável pela prestação ilegal de serviço de sinal de TV a cabo, venda de gás e esbulho possessório.
O homem foi condenado pelo crime de integração em organização criminosa. Após o cruzamento de dados e o monitoramento estratégico realizado pela unidade, os policiais identificaram possíveis rotas e endereços vinculados ao condenado e conseguiram localizá-lo.
Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.