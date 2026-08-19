Polícia Civil prende miliciano na Zona Oeste do Rio

Policiais civis do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) prenderam um homem condenado por integrar a chamada “Milícia de Sepetiba”, na manhã desta quarta-feira (19). Ele foi localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso atua de forma estruturada nos bairros de Sepetiba, Nova Sepetiba e adjacências, com divisão de funções entre os integrantes. Ainda de acordo com a corporação, a milícia é fortemente armada e está envolvida em crimes como homicídios, roubos, extorsões, porte ilegal de arma de fogo e esbulho possessório.

Leia também:

Idoso é baleado após sair de supermercado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo



'Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo': preso homem que abastecia o CV com armas e drogas vindos do Paraguai



Os agentes realizaram um trabalho de inteligência que incluiu a interceptação de ligações telefônicas de integrantes do grupo. Conforme a Polícia Civil, as informações obtidas apontaram que o homem preso atuava como segurança da milícia e era responsável pela prestação ilegal de serviço de sinal de TV a cabo, venda de gás e esbulho possessório.

O homem foi condenado pelo crime de integração em organização criminosa. Após o cruzamento de dados e o monitoramento estratégico realizado pela unidade, os policiais identificaram possíveis rotas e endereços vinculados ao condenado e conseguiram localizá-lo.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.