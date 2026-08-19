'Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo': preso homem que abastecia o CV com armas e drogas vindos do Paraguai

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) deflagraram, na madrugada desta quarta-feira (19), a Operação Fronteira Quebrada e prenderam Carlos Alberto de Lima da Silva, conhecido como “Cascão” ou Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo, de 42 anos. Segundo a polícia, ele é ligado ao Comando Vermelho e responsável pela coordenação do abastecimento de drogas e armamentos destinados a comunidades da Região Metropolitana e do interior do estado. O criminoso já havia sido preso no Paraguai em 2019 pelo mesmo delito. Ele foi localizado no Fonseca, em Niterói, enquanto visitava a namorada.

A ação é resultado de quatro meses de investigações realizadas pelos agentes da 76ª DP com técnicas de inteligência, monitoramento e cruzamento de dados. O objetivo da operação foi desmantelar a estrutura do narcotráfico que exerce domínio territorial sobre o Morro do Estado, Chácara, Arroz e comunidades vizinhas no município de Niterói.

De acordo com as apurações, após deixar o sistema prisional, em dezembro do ano passado, o criminoso voltou a atuar em Niterói e passou a exercer funções financeiras e logísticas dentro da organização criminosa. A partir de suas ligações com comunidades como Nova Brasília, no Fonseca, e Morro do Castro, em São Gonçalo, ele teria assumido a coordenação da aquisição e do abastecimento de drogas e armamentos para territórios controlados pela facção.

As diligências apontaram ainda que o traficante atuava no gerenciamento da preparação e embalagem dos entorpecentes e na definição de diretrizes relacionadas à segurança armada das comunidades. A posição ocupada por ele fazia a conexão entre fornecedores e a estrutura responsável pela distribuição dos materiais utilizados pelo tráfico.

Leia também:

'Golpe de fé': falso banco ligado a igreja é alvo de operação por golpe milionário

Homem é preso com drogas em Santa Rosa; vídeo!





O histórico do bandido reforça a dimensão internacional de sua atuação. Em 2019, ele foi preso na cidade de Presidente Franco, no Paraguai. A captura ocorreu no âmbito de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que apontava sua participação na gestão do fornecimento de drogas e armamentos destinados às comunidades de Niterói. Na época, ele chegou a ser apontado como possível substituto do traficante conhecido como “Marcelo Piloto”.

As investigações, que contaram com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública do Município de Niterói (CISP-Niterói), continuam para identificar e responsabilizar outros integrantes envolvidos na cadeia criminosa da narcofacção.