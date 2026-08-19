Homem é baleado durante abordagem da PM e fuzil é apreendido em São Gonçalo

Uma ação de policiais do serviço reservado do 7º BPM (São Gonçalo) terminou com um homem baleado - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Uma ação de policiais do serviço reservado do 7º BPM (São Gonçalo) terminou com um homem baleado - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Uma ação de policiais do serviço reservado do 7º BPM (São Gonçalo) terminou com um homem baleado na madrugada desta quarta-feira (19), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada por volta de 1h, na Rua Lino Antunes.

De acordo com informações da polícia, os agentes realizavam um trabalho de monitoramento na região após receberem denúncias sobre a atuação de um suspeito ligado ao tráfico de drogas.

Durante a operação, os policiais teriam visto dois homens entrando em um Caoa Chery Tiggo 7. Ainda segundo a polícia, um deles estava armado com um fuzil e carregava uma mochila.

Os agentes se aproximaram para fazer a abordagem, mas, conforme a versão apresentada pelos policiais, o suspeito teria apontado a arma na direção da equipe. Houve uma troca de tiros e um dos homens acabou atingido.

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O ferido foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, onde recebeu atendimento médico.

Após a ação, os policiais encaminharam a ocorrência para a 74ª DP (Alcântara). Um fuzil calibre 5,56 e o veículo utilizado pelos suspeitos foram apreendidos.