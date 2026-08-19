Carga de desodorantes e cinco veículos roubados são recuperados em comunidade

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) recuperaram, nesta quarta-feira (19), uma carga de desodorantes e cinco veículos com registros de roubo. Durante a ação, realizada na comunidade do Amarelinho, em Acari, na Zona Norte do Rio, os agentes também prenderam um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade e apreenderam grande quantidade de entorpecentes.

A investigação foi iniciada pela DRFC-CAP imediatamente após o roubo da carga. Os agentes realizaram diligências para identificar os responsáveis e localizar os produtos. A partir de informações de inteligência, os agentes identificaram a atuação do criminoso na região e localizaram parte da carga nesta quarta.

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A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos, crimes que financiam as atividades de organizações criminosas, suas disputas territoriais e o pagamento a integrantes e familiares de faccionados. Desde setembro de 2024, mais de 1.100 criminosos foram presos, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 56 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.