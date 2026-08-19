‘Saidinha’ do Dia dos Pais termina com dois presos foragidos no Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quarta-feira (19), um cartaz para auxiliar as investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPEN/RJ), com o objetivo de obter informações que ajudem a localizar e recapturar os dois detentos que saíram na “saidinha” referente ao Dia dos Pais deste ano e não retornaram às suas respectivas unidades prisionais dentro do prazo estipulado pela Lei Penal, que seria até a zero hora do dia 13 de agosto. Os apenados são: Victor Hugo Dos Santos Correia, de 33 anos, e Richard Seldon Soares Ferreira, conhecido como “RD”, de 30 anos. Ambos já são considerados foragidos da Justiça.

Victor Hugo Dos Santos Correia estava envolvido no latrocínio da adolescente Ana Beatriz Frade, de 17 anos, que foi fatalmente atingida por um tiro durante um arrastão nas proximidades da Linha Amarela, no bairro de Del Castilho, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã de 07 de maio de 2016, véspera do Dias das Mães, perto da saída 5. O crime ocorreu depois que homens armados fecharam o viaduto de acesso à via expressa.

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A jovem estava na condição de passageira de um veículo dirigido por seu padrasto, quando o carro foi atingido. Outra criança estava no banco de trás, em uma cadeirinha, e não sofreu danos. Durante o assalto, o veículo de uma policial também foi roubado; no entanto, a agente conseguiu escapar do carro antes da chegada dos criminosos. Eles acabaram levando o carro da policial, que continha armamento e farda.

Victor Hugo foi preso no dia 13 de maio do mesmo ano, por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), com o apoio da Divisão de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), em Del Castilho, Zona Norte do Rio.

Richard Seldon Soares Ferreira, conhecido como “RD”, estava envolvido na morte da arquiteta e gerente de marketing Denise Ribeiro Dias, de 51 anos, crime que ocorreu na manhã do dia 05 de agosto de 2016, durante uma tentativa de assalto na Via Binário, no Centro do Rio, um dos principais acessos ao Boulevard Olímpico, na região da Praça Mauá. Denise estava a caminho da loja de departamento em Santo Cristo, onde trabalhava. Ela dirigia um Fox preto em direção ao Centro quando foi abordada por três homens armados que fugiam de uma operação que estava ocorrendo no Morro da Providência, no Centro, e tentaram roubá-la para escapar do local. Assustada, tentou acelerar, mas foi baleada na cabeça, perdeu o controle do carro, atravessou as faixas do VLT e colidiu com um poste na pista. A arquiteta já estava sem vida quando os policiais chegaram.

“RD” foi preso no mesmo dia do crime por PMs do 5º BPM (Praça da Harmonia). Ele estava escondido em um galpão abandonado da antiga Vara da Infância e Juventude. Com ele, foram apreendidos uma pistola, 119 pedras de crack, 22 trouxinhas de maconha, um celular e um caderno com anotações cifradas.

Foram emitidos mandados de prisão contra ambos, pela Vara de Execuções Penais (VEP), sendo a espécie de prisão: Recaptura, Tipo do Mandado Originário: Mandado de Prisão, e Motivo: Evasão. No caso de Victor Hugo, a tipificação penal inclui: Roubo e Organização Criminosa, com pena restante de 16 anos em regime prisional semiaberto. Para “RD”, o crime referido é roubo qualificado, com pena restante de 20 anos também em regime prisional semiaberto.

É importante mencionar que até às 23h59min do dia 18 de agosto, segundo levantamento realizado junto ao sistema da SEPPENRJ, 201 detentos que foram beneficiados com a “saidinha” do Dia dos Pais ainda não retornaram às suas unidades prisionais. Esses indivíduos já são considerados evadidos e estão sendo procurados por agentes da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP).