Homem morre em confronto com a PM e fuzil é apreendido em São Gonçalo
Segundo os policiais, suspeito apontou a arma para a equipe antes de ser atingido durante ação no Jardim Catarina
Uma ação de policiais do serviço reservado do 7º BPM (São Gonçalo) terminou com um homem morto na madrugada desta quarta-feira (19), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada por volta de 1h, na Rua Lino Antunes.
De acordo com informações da polícia, os agentes realizavam um trabalho de monitoramento na região após receberem denúncias sobre a atuação de um suspeito ligado ao tráfico de drogas.
Durante a operação, os policiais teriam visto dois homens entrando em um Caoa Chery Tiggo 7. Ainda segundo a polícia, um deles estava armado com um fuzil e carregava uma mochila.
Os agentes se aproximaram para fazer a abordagem, mas, conforme a versão apresentada pelos policiais, o suspeito teria apontado a arma na direção da equipe. Houve uma troca de tiros e um dos homens acabou atingido.
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O ferido foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu ao ferimento. Agentes da Divisão de Homicídios foram ao local e registraram o caso como Morte por Intervenção de Agentes do Estado.
Após a ação, os policiais encaminharam a ocorrência para a 74ª DP (Alcântara) e, posteriormente, para a DH. Um fuzil calibre 5,56 e o veículo utilizado pelos suspeitos foram apreendidos.