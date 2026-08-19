Dia da Fotografia: Veja 19 fotos para conhecer e reconhecer São Gonçalo

Mais do que registrar lugares e pessoas, a fotografia também ajuda a construir a memória de uma cidade - Foto: Layla Mussi

Mais do que registrar lugares e pessoas, a fotografia também ajuda a construir a memória de uma cidade - Foto: Layla Mussi

Celebrado em 19 de agosto, o Dia Mundial da Fotografia é uma oportunidade para lembrar o poder das imagens de registrar momentos, preservar memórias e contar histórias. A escolha dessa data para celebrar é uma homenagem à invenção do daguerreótipo, o antecessor das câmeras fotográficas. Foi em 19 de agosto de 1839 que a Academia Francesa de Ciências anunciava mundialmente a nova invenção.

Este aparelho foi desenvolvido pelo francês Louis Daguerre (1787-1851), em 1837, graças aos estudos de Joseph Niépce (1765-1833), que havia criado a héliographie alguns anos antes.

Mais do que registrar lugares e pessoas, a fotografia também ajuda a construir a memória de uma cidade. Em São Gonçalo, ruas, praças, paisagens, patrimônios, manifestações culturais e cenas do cotidiano revelam diferentes faces do município. Para celebrar a data, reunimos 19 imagens que têm a cara de São Gonçalo. Confira!

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