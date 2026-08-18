PF prende dois homens com cerca de 100kg de maconha na Região Metropolitana do Rio

Na última segunda-feira (17), a Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens que transportavam cerca de 100 kg de maconha em um caminhão. A ação ocorreu no município de Itaboraí/RJ, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Após levantamentos de inteligência, policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) abordaram um caminhão que apresentava características suspeitas, na Rodovia BR-101. Durante a fiscalização, a equipe teve êxito em localizar cerca de 100 kg de maconha, ocultos atrás de sacas de erva seca com odor característico de alecrim — artifício utilizado numa tentativa de disfarçar o cheiro do entorpecente e dificultar sua detecção.

A carga de maconha era proveniente do Nordeste e tinha como destino o abastecimento do tráfico no Complexo do Alemão, comunidade do Rio de Janeiro dominada por facção criminosa.





A ação ocorreu no município de Itaboraí Divulgação

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A ação está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 (STF), com foco na desarticulação logística e financeira de organizações criminosas. As operações priorizam o bloqueio de rotas estratégicas utilizadas para o tráfico de drogas e armas, inclusive quando destinadas ao abastecimento de áreas sob influência criminosa.

Os presos, a carga de entorpecentes e o caminhão foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas, além da formalização das apreensões. Depois dos procedimentos de praxe, os presos serão encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.