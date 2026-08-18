Polícia Militar vai receber mais de 8,3 mil novos coletes balísticos

As primeiras remessas estão previstas para chegar à corporação até outubro deste ano - Foto: Divulgação/ PMERJ

As primeiras remessas estão previstas para chegar à corporação até outubro deste ano - Foto: Divulgação/ PMERJ

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vai receber mais de 8,3 mil novos coletes balísticos para reforçar a proteção dos policiais durante o serviço. Os equipamentos são destinados à proteção contra disparos de armas de fogo de diferentes calibres, incluindo pistolas 9 mm e .44 Magnum.

As primeiras remessas estão previstas para chegar à corporação até outubro deste ano, e a entrega total será realizada em até 12 meses.

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A aquisição, realizada por meio de contrato com duas empresas, foi publicada na última semana no Diário Oficial.

Os novos coletes, de nível IIIA, são mais flexíveis e produzidos com fibras como a aramida, proporcionando maior mobilidade aos policiais durante as ocorrências, especialmente em áreas urbanas.

O modelo também oferece mais conforto durante a jornada de trabalho, que inclui atividades como dirigir viaturas e permanecer longos períodos em pé.

Os equipamentos possuem ainda estrutura e ajustes que permitem o acoplamento de placas de proteção balística de nível III+, capazes de ampliar a proteção contra disparos de armamentos de maior calibre, como fuzis.

Dessa forma, o policial pode adaptar o equipamento de acordo com as características da ocorrência, inclusive em operações com risco de confronto armado.

Atualmente, a Secretaria de Estado de Polícia Militar possui mais de 2.4 mil desses dispositivos de proteção, que podem ser disponibilizados aos agentes de acordo com o tipo de serviço para o qual forem escalados.