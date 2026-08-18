Mãe é presa após filha denunciar agressões no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo

Na residência, os agentes encontraram cordas, medicamentos psicotrópicos e outros objetos utilizados durante as agressões - Foto: Reprodução

Na residência, os agentes encontraram cordas, medicamentos psicotrópicos e outros objetos utilizados durante as agressões - Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo, após a própria filha denunciar episódios de agressão e ameaças dentro de casa.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 74ª DP (Alcântara) foram até o imóvel após receberem uma denúncia de que a jovem estaria sendo vítima de violência e impedida de sair da residência. No local, os policiais encontraram a adolescente na companhia da mãe.

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Durante o atendimento, a jovem relatou aos agentes que sofria agressões e ameaças com frequência. Ela também contou que, em algumas situações, teria sido amarrada e impedida de deixar a casa.

Os policiais fizeram uma busca no imóvel e encontraram uma corda no quarto da adolescente. Também foram localizados medicamentos psicotrópicos. No quintal, os agentes encontraram pedaços de madeira quebrados e fragmentos de tijolos.

Segundo o relato da adolescente, alguns desses objetos teriam sido usados nas agressões. Os policiais também encontraram lixo espalhado pela residência, animais e alimentos estragados, deixando o imóvel com forte odor.

Durante o atendimento especializado, a adolescente relatou ainda ter sido vítima de episódios de violência sexual na época em que a mãe mantinha um relacionamento com um homem que atualmente está preso.

Segundo o depoimento, a mãe teria permitido que o homem dormisse no mesmo local que a filha. Após a ação, a adolescente foi encaminhada para atendimento especializado. A mãe foi levada para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante registrada.