Homem é preso com drogas em Santa Rosa; vídeo!

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam um homem de 38 anos com uma grande quantidade de drogas, na Estrada Alarico de Souza, na Comunidade do Zulu, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói, na tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da corporação, com o acusado os agentes localizaram drogas. Contra o homem, constam sete anotações criminais.

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A prisão foi efetuada por policiais militares do 12º BPM Divulgação

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O caso foi registrado na 77º DP (Icaraí).