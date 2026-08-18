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Homem é preso com drogas em Santa Rosa; vídeo!

O acusado possui sete anotações criminais

relogio min de leitura | Redação
Material entorpecente encontrado com o suspeito
Material entorpecente encontrado com o suspeito -

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam um homem de 38 anos com uma grande quantidade de drogas, na Estrada Alarico de Souza, na Comunidade do Zulu, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói, na tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da corporação, com o acusado os agentes localizaram drogas. Contra o homem, constam sete anotações criminais.

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Autor: Divulgação

O caso foi registrado na 77º DP (Icaraí).

Tags:

crimes Drogas Niterói operação policial Polícia Militar Prisão

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