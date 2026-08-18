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São Gonçalo realiza oficina para elaboração do Plano Local de Ação Climática

Atividade reuniu representantes do governo municipal, estadual e sociedade civil no Lavourão

relogio min de leitura | Redação
São Gonçalo realiza oficina para elaboração do Plano Local de Ação Climática
São Gonçalo realiza oficina para elaboração do Plano Local de Ação Climática -

Foi realizada a 1ª Oficina Presencial do Processo Participativo de Elaboração do Plano Local de Ação Climática (PLAC) de São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira (17). A ação reuniu representantes da Prefeitura de São Gonçalo, do Governo do Estado e membros da sociedade civil no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), no bairro Estrela do Norte.

O Plano Local de Ação Climática (PLAC) é um instrumento estratégico que orienta o município na identificação, no planejamento e na implementação de ações para enfrentar os desafios da mudança climática. O plano será estruturado a partir de três eixos principais: mitigação das emissões de gases de efeito estufa; adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento da resiliência urbana e da gestão de riscos e desastres.

A oficina integra o projeto de construção de 34 PLACs para municípios do Estado do Rio de Janeiro. O projeto é coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e pela ONU-Habitat, em parceria com o ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo. O projeto visa fortalecer a capacidade dos municípios fluminenses de planejar e implementar ações frente aos impactos da mudança do clima.

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Imagem ilustrativa da imagem São Gonçalo realiza oficina para elaboração do Plano Local de Ação Climática

Através de apresentações baseadas em estudos técnicos e dinâmicas, o projeto do PLAC foi explicado pela representante da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Maitê Nolasco; pelo representante do ICLEI, Luciano Paez; pela analista Mayara Viana e pela coordenadora de programas da ONU-Habitat, Vivian Dal Lin.

“Este projeto é de suma importância para o nosso município, que pode sofrer impactos por conta das mudanças climáticas. Com essa parceria e a participação de diferentes setores da sociedade, podemos compreender de forma mais eficaz quais são os efeitos das mudanças em cada território. A partir da elaboração do plano, vamos fortalecer as políticas públicas ambientais de São Gonçalo”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

A elaboração do PLAC inclui etapas de diagnóstico, definição de ações e indicadores de monitoramento que, em conjunto, consolidam o projeto. Ao final, será produzido um documento com a sistematização do processo participativo para deixar um legado para o município. O desenvolvimento do PLAC começou em 2026 e sua entrega está prevista para 2027.

Tags:

Mudança Climática Participação Social São Gonçalo Sustentabilidade

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