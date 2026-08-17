Três são presos com drogas durante ação da PM na Comunidade do Monan, em Niterói

Foram apreendidos 143 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 13 unidades de maconha e 12 de ice, além de R$ 120 - Foto: Divulgação

Foram apreendidos 143 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 13 unidades de maconha e 12 de ice, além de R$ 120 - Foto: Divulgação

Três homens foram presos por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói) durante uma ação na Comunidade do Monan, no bairro Badu, em Niterói, nesta segunda-feira (17).

Segundo a PM, equipes realizavam patrulhamento pelo interior da comunidade, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, e montaram um cerco tático nos principais acessos da região.

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Durante a ação, os policiais localizaram e abordaram os três suspeitos. Com eles, foram encontrados 143 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 13 unidades de maconha e 12 de ice, além de R$ 120 em espécie e um rádio transmissor.

De acordo com a PM, o homem de 23 anos possui uma anotação criminal anterior pelos artigo relacionados ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico. Os outros suspeitos não tiveram a identificação divulgada.

Os três homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.