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Três são presos com drogas durante ação da PM na Comunidade do Monan, em Niterói

Policiais apreenderam cocaína, crack, maconha, ice, dinheiro e rádio transmissor

relogio min de leitura | Redação
Foram apreendidos 143 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 13 unidades de maconha e 12 de ice, além de R$ 120
Foram apreendidos 143 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 13 unidades de maconha e 12 de ice, além de R$ 120 -

Três homens foram presos por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói) durante uma ação na Comunidade do Monan, no bairro Badu, em Niterói, nesta segunda-feira (17).

Segundo a PM, equipes realizavam patrulhamento pelo interior da comunidade, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, e montaram um cerco tático nos principais acessos da região.

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Durante a ação, os policiais localizaram e abordaram os três suspeitos. Com eles, foram encontrados 143 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 13 unidades de maconha e 12 de ice, além de R$ 120 em espécie e um rádio transmissor.

De acordo com a PM, o homem de 23 anos possui uma anotação criminal anterior pelos artigo relacionados ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico. Os outros suspeitos não tiveram a identificação divulgada.

Os três homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.

Tags:

Ação Policial Comunidade do Monan Niterói Polícia Militar prisão em flagrante Tráfico de drogas

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