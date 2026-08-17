Criança é atropelada por moto e fica em estado grave em São Gonçalo - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Criança é atropelada por moto e fica em estado grave em São Gonçalo - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Uma criança de aproximadamente 10 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Paraíso, em São Gonçalo. O acidente aconteceu por volta das 11h40, na altura do número 481 da Rua Pontes.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada desacordada após o atropelamento. Equipes do 20º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Gonçalo foram acionadas e realizaram o resgate.

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A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e está em estado grave.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do atropelamento.