Criança é atropelada por moto e fica em estado grave em São Gonçalo
Vítima, de aproximadamente 10 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após acidente no bairro Paraíso
Uma criança de aproximadamente 10 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Paraíso, em São Gonçalo. O acidente aconteceu por volta das 11h40, na altura do número 481 da Rua Pontes.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada desacordada após o atropelamento. Equipes do 20º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Gonçalo foram acionadas e realizaram o resgate.
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A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e está em estado grave.
Ainda não há informações sobre as circunstâncias do atropelamento.