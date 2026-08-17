BR-101 ganha terceira faixa entre São Gonçalo e Itaboraí

Motoristas que fazem uso da BR-101 entre São Gonçalo e Itaboraí enfrentarão mudanças no tráfego da região. Foi liberado aproximadamente 6,4 quilômetros de uma terceira faixa na estrada, no sentido de ida e volta, entre a cidade de São Gonçalo e o Trevo de Manilha.

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A mudança foi liberada ao público na última quinta-feira (14) e faz parte do programa de melhorias programados para os 322 quilômetros da BR-101 entre Niterói e Campos dos Goytacazes.

A construção desta terceira faixa tem o foco de melhorar o fluxo da rodovia e a circulação de veículos em horários comerciais em uma das mais importantes da Região Metropolitana do Rio.

No novo trecho foi instalado aproximadamente 3,5 quilômetros adicionais no sentido de Campos e mais 2,9 quilômetros no sentido contrário da região.

O plano de obras para a melhoria da rodovia está recebendo um amplo investimentos na BR-101. O programa tem previsão de gastos no valor de R$ 6,2 bilhões em obras e serviços. O planejamento inicial inclui aproximadamente 50 quilômetros de duplicações e 53 quilômetros de faixas adicionais, além de remodelar o Trevo de Manilha, novas interseções, passarelas, pontos de ônibus e estruturas para melhorar a segurança dos usuários que fazem uso do local.

As obras na rodovia influenciam cerca de 13 municípios e aproximadamente 9,4 milhões de habitantes, reforçando a importância da BR-101 para o deslocamento diário de trabalhadores.