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Homem é preso após jogar etanol e atear fogo na companheira

Vítima sofreu graves ferimentos; segundo a polícia, agressão teria sido motivada por ciúmes

relogio min de leitura | Redação
Delegacia da Pavuna
Delegacia da Pavuna -

Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) prenderam em flagrante, neste domingo (16), um homem que agrediu e ateou fogo na própria companheira, na Pavuna, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu no mesmo bairro onde o autor foi localizado pelos agentes.

O caso foi denunciado pelo pai da vítima, que relatou aos policiais que a violência doméstica teria sido motivada por ciúmes. Após uma discussão, o homem jogou etanol nas costas da companheira e ateou fogo, causando graves ferimentos.

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Após tomarem conhecimento do crime, os agentes da 39ª DP realizaram diligências para localizar o autor. Ele foi encontrado e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.

Tags:

Agressão Feminicídio Pavuna Polícia Civil Rio de Janeiro violência doméstica

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