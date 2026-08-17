PF atua contra grupo investigado por fraudes na emissão de CPFs

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (17), a Operação Malebolge, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso investigado pela prática de fraudes na emissão de inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), mediante utilização de documentos falsificados e corrupção de agentes responsáveis pelo atendimento em unidades credenciadas.

Na ação, policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão na capital do Rio de Janeiro e no município de Nova Iguaçu, expedidos pela Justiça Federal. A ação ocorre em duas regiões apontadas pelas investigações como prováveis áreas de atuação de parte dos investigados, além de endereços localizados na Baixada Fluminense.

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As investigações tiveram início após a identificação de tentativas de emissão fraudulenta de CPFs em unidades de atendimento localizadas na capital fluminense. Os levantamentos realizados indicaram que integrantes do grupo apresentavam documentos civis falsificados para obtenção irregular de inscrições junto à Receita Federal.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de falsificação de documento público e de corrupção ativa, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados ao longo das investigações.