Policial penal morre após troca de tiros com PM

Um policial penal morreu após se envolver em uma troca de tiros com um policial militar na madrugada desta segunda-feira (17), em um quiosque localizado na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio na região. De acordo com a corporação, o policial penal teria iniciado uma discussão e efetuado disparos dentro do estabelecimento. O PM reagiu e também atirou.

A identidade do policial penal morto ainda não foi divulgada. O policial militar envolvido na ocorrência foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pela investigação.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas durante a madrugada e estiveram no local. Após a realização da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

A área foi isolada por policiais militares para o trabalho da perícia. As circunstâncias que levaram à discussão e à troca de tiros são investigadas pela Polícia Civil.