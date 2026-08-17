Guardas municipais detém guardador de carros com celular furtado

Ele também estava com a carteira do sindicato vencida, constando como inadimplente - Foto: Divulgação

Ele também estava com a carteira do sindicato vencida, constando como inadimplente - Foto: Divulgação

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) conduziram para a delegacia, nesse domingo (16), um guardador de carros de 30 anos flagrado com um celular com registro de furto. Ele também estava com a carteira do sindicato vencida, constando como inadimplente.

A ação aconteceu na Rua do Catete durante patrulhamento preventivo com foco na segurança urbana e viária nas vias localizadas no entorno da Feira da Glória. A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) está atuando na região desde o dia 30 de março. A feira acontece há mais de um século e atrai muitas pessoas, mas também havia reclamações da atuação de flanelinhas na região, o que motivou a ação especial da GM-Rio.

A ocorrência desse domingo, no Catete, foi registrada como receptação culposa (artigo 180 do Código Penal). Também foram apreendidos cinco coletes e foram aplicadas 100 multas de trânsito.

Neste ano, de janeiro a julho, os guardas municipais do GOE já conduziram 130 flanelinhas para a delegacia após flagrantes da atuação irregular em todas as regiões da cidade.

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