Polícia Civil deflagra operação contra narcotraficantes envolvidos em tortura

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) deflagraram, nesta segunda-feira (17), uma operação contra narcotraficantes do Comando Vermelho envolvidos em casos de tortura e ameaças contra moradores e trabalhadores da região do Quitungo, na Zona Norte do Rio. São cumpridos mandados de prisão contra integrantes do grupo identificados durante as investigações. Até o momento, um homem foi preso.

A ação conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

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A apuração revelou que os criminosos submetiam moradores, especialmente motoboys, a situações de extremo risco. As vítimas eram abordadas e ameaçadas sob a suspeita de terem ligação com facções criminosas rivais. Em alguns casos, os narcotraficantes utilizavam violência e tortura para tentar obter informações ou confirmar suspeitas.

A investigação da 38ª DP permitiu identificar os envolvidos e reunir elementos que embasaram os mandados de prisão. A operação busca capturar os responsáveis pelas ações violentas.