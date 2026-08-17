Com mandado de prisão por tráfico, homem é preso após fugir de abordagem no Colubandê, em São Gonçalo

Um homem de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar após fugir de uma abordagem na RJ-104, na altura do km 8, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. Segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão ocorreu no último sábado (15).

A ocorrência teve início por volta das 11h38 e foi encerrada às 14h22. Segundo informações, os agentes avistaram André conduzindo uma motocicleta Yamaha XTZ vermelha, ano 2024, quando ele teria subido com o veículo por uma passarela. Os policiais deram ordem de parada, mas, conforme o relato da equipe, o motociclista não obedeceu.

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Para realizar a abordagem, os agentes precisaram atravessar a divisória da pista e seguir até o outro lado. Durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito seda e um dichavador. Aos policiais, ele teria afirmado que já havia consumido a maconha que possuía.

Ainda segundo a ocorrência, durante a abordagem o homem tentou fugir novamente, deixando a motocicleta para trás. A equipe conseguiu alcançá-lo antes que ele entrasse na região conhecida como Biquinho de Lacre.

Ele foi encaminhado para a 74ª DP, onde uma consulta mais detalhada confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O registro também apontou antecedentes por tráfico de drogas em 2016, 2019 e 2021, além de ocorrências relacionadas a roubo e lesão corporal em 2020 e 2021.

Diante da confirmação do mandado, ele permaneceu preso e segue à disposição da Justiça. A motocicleta Yamaha XTZ também foi apreendida pela polícia.