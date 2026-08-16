Show do Sorriso Maroto causa alterações no trânsito de Niterói

O Centro de Niterói terá alterações no trânsito neste domingo (16), graças ao show “Sorriso Eu Gosto no Pagode”, do grupo Sorriso Maroto. A operação especial será iniciada por volta das 14h até meia-noite, e conta com interdições, alterações nas rotas de ônibus e locais específicos para embarque e desembarque.

Enquanto o show estiver acontecendo, a Rua Professor Plínio Leite contará com restrição parcial sobre circulação. Somente automóveis que irão ao local do show poderão acessar a rua. Na mesma área, não poderá estacionar, entre a Rua Marquês de Caxias e a entrada do estacionamento Niterói Rotativo.

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O esquema especial de trânsito também altera o itinerário dos ônibus com destino ao Terminal Rodoviário de Niterói. Os coletivos terão que passar pela Avenida Visconde do Rio Branco e entrar no terminal pela Rua Marechal Deodoro.

A NitTrans informou que a operação tem o objetivo de minimizar os impactos no trânsito e organizar a circulação de automóveis durante o show.

Locais permitidos para estacionar e faixa reversível

Com o intuíto de oferecer mais áreas de estacionamento, alguns pontos serão disponibilizados nas ruas Professor Plínio Leite, Doutor Fróes da Cruz, Saldanha Marinho e Marquês de Caxias. As faixas reversíveis serão implementadas nas ruas Um e Doze, entre Marquês de Caxias e Professor Plínio.

Confira os pontos de embarque e desembarque

Ainda segundo as alterações do trânsito, há diferentes locais para a chegada e saída das pessoas.

Os táxis poderão ser encontrados na Rua Professor Plínio Leite, entre as ruas Marquês de Caxias e Saldanha Marinho.

Motoristas de aplicativo e carros particulares usarão a Rua Um, entre a Rua Marquês de Caxias e Rua Saldanha Marinho.

Os ônibus e vans terão ponto definido na Rua Um, entre a Rua Saldanha Marinho e a Rua Doutor Fróes da Cruz.