Dez pessoas morrem após ônibus tombar em Petrópolis

Pelo menos 10 pessoas morreram após um ônibus tombar na madrugada deste domingo (16), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 4h30, no km 91 da BR-040, na descida da serra, no sentido Rio de Janeiro.

O ônibus, da empresa Estrela Guia Turismo, levava 49 pessoas e havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino a Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou na região de Caxambu, próximo ao Sítio Flor da Serra. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate e mobilizou equipes de quatro quartéis.

Inicialmente, os bombeiros contabilizaram o atendimento a 49 pessoas. Oito delas foram encontradas sem vida no local. Entre as vítimas fatais estão mulheres e uma criança. Uma das pessoas feridas morreu posteriormente a caminho do hospital.

O motorista do ônibus sobreviveu ao acidente, mas ficou ferido.

Vítimas foram encaminhadas para hospitais

Duas pessoas ficaram em estado grave e outras 12 tiveram ferimentos considerados moderados. Os pacientes foram encaminhados para unidades hospitalares de referência de Petrópolis e da Baixada Fluminense.

O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, informou ter recebido 14 pacientes. Desse grupo, uma pessoa morreu e 13 permaneciam em atendimento até a última atualização.

Já o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, informou que recebeu nove vítimas. Segundo a unidade, todos os pacientes estavam sendo atendidos por equipes multiprofissionais, seguindo os protocolos de assistência e classificação de risco. Os hospitais não divulgaram informações individuais sobre o estado de saúde dos feridos.

A Polícia Civil informou que os corpos das nove vítimas fatais encaminhados inicialmente foram levados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis, onde seriam submetidos a exames periciais. A perícia foi acionada e o caso está sendo investigado pela 105ª DP (Petrópolis).

O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes (PP), afirmou que uma grande operação de socorro e resgate foi mobilizada após o acidente.

Segundo o prefeito, equipes do Samu de Petrópolis, do Samu da Baixada Fluminense, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal participaram do atendimento às vítimas. O prefeito também lamentou as mortes e informou que os pacientes foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa, unidades de pronto atendimento de Petrópolis e hospitais da Baixada Fluminense.

Ainda segundo Hingo Hammes, cinco ambulâncias do Samu municipal foram direcionadas para a operação.

Ao todo, de acordo com os hospitais que receberam vítimas do acidente, pelo menos 23 pessoas deram entrada nas unidades de saúde após o tombamento.

Pista ficou interditada por quase quatro horas

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 4h40 para atender a uma ocorrência de queda de veículo na região de Caxambu, próximo ao Sítio Flor da Serra.

A operação mobilizou equipes dos quartéis de Campos Elíseos, Parada de Lucas, Itaipava e Petrópolis.

A concessionária Elovias informou que a pista da BR-040, no sentido Rio de Janeiro, precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência. Durante o bloqueio, houve registro de aproximadamente 1 km de retenção.

A liberação total da via aconteceu às 7h45, quase quatro horas depois do tombamento.