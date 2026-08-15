Polícia Civil prende foragido da Bahia em São Gonçalo

Policiais civis da 79ª (Jurujuba) prenderam um assaltante foragido da Bahia. Ele foi capturado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nessa quinta (13).

A prisão ocorreu a partir do trabalho investigativo da unidade, com base no cruzamento de dados e análise de informações do Setor de Inteligência. Os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados ao criminoso e o localizaram. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão por roubo.

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