Polícia Civil prende foragido da Bahia em São Gonçalo
A prisão ocorreu a partir do trabalho investigativo da 79ª DP (Jurujuba)
min de leitura | Redação
Policiais civis da 79ª (Jurujuba) prenderam um assaltante foragido da Bahia. Ele foi capturado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nessa quinta (13).
A prisão ocorreu a partir do trabalho investigativo da unidade, com base no cruzamento de dados e análise de informações do Setor de Inteligência. Os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados ao criminoso e o localizaram. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão por roubo.
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