PM prende dois e apreende drogas no Risca Faca, em Maricá

Dois homens foram presos por associação para o tráfico de drogas durante uma ação do 12º BPM (Niterói), nessa sexta-feira (14), na comunidade do Risca Faca, em Inoã, Maricá.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua Fernando Mendes quando visualizaram dois homens em uma motocicleta, nas proximidades de um local apontado como ponto de comercialização de drogas. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos teriam tentado fugir.

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Os dois foram abordados e revistados. Com eles, de acordo com a PM, foram encontrados 368 trouxinhas de maconha, 255 pedras de crack e 231 pinos de cocaína, além de R$ 80 em espécie e um rádio comunicador.

Durante a ação, os policiais também apreenderam uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, de cor preta. Na delegacia, um dos detidos declarou que o veículo seria uma motocicleta clonada.

Os suspeitos, de 20 e 21 anos, foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada.

Após serem ouvidos, os dois foram autuados pelo crime de associação para o tráfico de drogas e permaneceram presos.