Homem é baleado durante confronto com a PM no Jardim Catarina, em São Gonçalo
O suspeito foi socorrido ao Hospital Estadual Aberto Torres (Heat), onde passou por cirurgia
Um suspeito, de 27 anos, ficou ferido após troca de tiros com policiais militares do 7º BPM, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, neste sábado (15), e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê onde passou por cirurgia. Durante a ação, também foram apreendidos um fuzil e outros materiais ilícitos.
A Polícia Militar informou que após receberem informações sobre criminosos armados na Rua Albino Imparato, no Jardim Catarina, enviou uma equipe para uma operação de vigilância. Entretanto, durante a ação policial, criminosos efetuaram disparos na direção dos agentes, que revidaram, dando origem a uma troca de tiros.
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Durante o confronto um suspeito foi baleado na perna esquerda e foi socorrido por policiais. Ele apresenta estado de saúde estável.
Com o homem, os agentes encontraram um fuzil AR-10 calibre 7.62, um rádio transmissor e um aparelho celular da marca Iphone 17.
O material apreendido foi encaminhado para a 72ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.