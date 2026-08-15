Homem é baleado durante confronto com a PM no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Na ação, policiais apreenderam um fuzil, rádio transmissor e um celular com o suspeito - Foto: Divulgação

Na ação, policiais apreenderam um fuzil, rádio transmissor e um celular com o suspeito - Foto: Divulgação

Um suspeito, de 27 anos, ficou ferido após troca de tiros com policiais militares do 7º BPM, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, neste sábado (15), e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê onde passou por cirurgia. Durante a ação, também foram apreendidos um fuzil e outros materiais ilícitos.

A Polícia Militar informou que após receberem informações sobre criminosos armados na Rua Albino Imparato, no Jardim Catarina, enviou uma equipe para uma operação de vigilância. Entretanto, durante a ação policial, criminosos efetuaram disparos na direção dos agentes, que revidaram, dando origem a uma troca de tiros.

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Durante o confronto um suspeito foi baleado na perna esquerda e foi socorrido por policiais. Ele apresenta estado de saúde estável.

Com o homem, os agentes encontraram um fuzil AR-10 calibre 7.62, um rádio transmissor e um aparelho celular da marca Iphone 17.

O material apreendido foi encaminhado para a 72ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.