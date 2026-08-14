Tentativa de fuga da PM termina com suspeito morto e mais de 11 kg de drogas apreendidas

Um homem morreu após o carro em que estava bater contra um poste durante uma fuga da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (13), na RJ-145, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o veículo transportava mais de 11 quilos de cocaína e 89 gramas de crack. A passageira, esposa do motorista, também foi presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ocorrência teve início por volta das 23h50, no km 17,5 da rodovia, na altura de Vila das Palmeiras. Policiais do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam uma fiscalização de trânsito quando abordaram um Ford Ka prata que seguia no sentido Piraí–Barra do Piraí.

De acordo com a polícia, o motorista, identificado como Breno Paulino de Oliveira, de 27 anos, inicialmente obedeceu à ordem de parada. Durante a abordagem, porém, ele teria arrancado bruscamente com o veículo e dirigido na direção de um sargento da PM, colocando o policial em risco.

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Diante da situação, o militar efetuou dois disparos. Mesmo após um dos pneus do carro ser atingido, o motorista continuou a fuga por aproximadamente 1,5 quilômetro. Na sequência, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.

Os ocupantes ficaram presos às ferragens e precisaram ser retirados pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados ao Hospital Flávio Leal, em Piraí. Segundo a equipe médica, Breno estava em estado gravíssimo e não resistiu, enquanto a passageira, de 21 anos, permanecia medicada e sob observação.

Droga encontrada no veículo

Policiais localizaram mais de 10kg de cocaína no interior do carro | Foto: Divulgação

Os policiais encontraram, no interior do Ford Ka, uma grande quantidade de drogas. O material foi apreendido e posteriormente submetido a exames periciais. Ao todo, foram apreendidos 11,4 quilos de cocaína e 89 gramas de crack, avaliados em aproximadamente R$ 185 mil, segundo a polícia.

Entre os materiais encontrados estavam 3.520 pinos de cocaína de 10, 3.440 pinos de cocaína de 20, 2.160 pinos de cocaína de 25, 810 sacos de crack de 10, 925 pinos de cocaína de 20 e 56 sacolés de 10.

Passageira recebeu alta e foi presa

Horas depois, a mulher recebeu alta médica e foi conduzida à delegacia para prestar os esclarecimentos. Ela foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ela permaneceu presa à disposição da Justiça.