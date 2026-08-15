Mais de 950 quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos em operação conjunta

Entre os itens encontrados estavam diversos tipos de carnes, queijos minas e outros alimentos que apresentavam condições inadequadas para a comercialização - Foto: Divulgação

Entre os itens encontrados estavam diversos tipos de carnes, queijos minas e outros alimentos que apresentavam condições inadequadas para a comercialização - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), em ação conjunta com o PROCON-RJ, o Conselho Regional de Química (CRQ) e o 15º Batalhão de Polícia Militar, realizou, nesta sexta-feira (14), uma fiscalização em um supermercado localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a operação, os agentes identificaram 957 quilos de alimentos impróprios para o consumo, entre produtos com prazo de validade vencido e itens sem especificação de validade.

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Entre os itens encontrados estavam diversos tipos de carnes, queijos minas e outros alimentos que apresentavam condições inadequadas para a comercialização. A fiscalização também identificou produtos armazenados de maneira inadequada, protegidos apenas por um véu, condição que permitia o contato direto com consumidores e a exposição a vetores. Além disso, foram encontrados 91 potes de margarina, totalizando cerca de 42 quilos, expostos na área de vendas e mantidos em temperatura inadequada.

Durante a inspeção, foram constatados ainda problemas estruturais, como a presença de um pallet de madeira na câmara resfriada, ralo sem proteção de tela e lixeira com o pedal quebrado no corredor das câmaras. O estabelecimento também não possuía a autenticação do Livro de Reclamações do PROCON-RJ.

Os agentes verificaram ainda que produtos como desinfetante, sabonete líquido e inseticidas não apresentavam, em seus rótulos, a identificação do responsável técnico, comprometendo a disponibilidade de informações adequadas ao consumidor.