Agosto Lilás: Homem é preso por violência doméstica em Arraial do Cabo
A Polícia Civil informou que o trabalho de enfrentamento à violência doméstica acontece durante todo o ano
Um homem foi preso em flagrante suspeito de violência doméstica contra a própria companheira, em Arraial do Cabo.
A prisão foi efetuada por policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo). A ação aconteceu enquanto vigorava o Agosto Lilás, uma campanha voltada para a conscientização e combate à violência contra a mulher.
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A Polícia Civil informou que o trabalho de enfrentamento à violência doméstica acontece durante todo o ano. Ainda de acordo com a corporação, é importante denunciar para que ocorra o atendimento e a investigação de casos de violência. O homem foi conduzido à delegacia e o caso registrado.