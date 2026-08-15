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Agosto Lilás: Homem é preso por violência doméstica em Arraial do Cabo

A Polícia Civil informou que o trabalho de enfrentamento à violência doméstica acontece durante todo o ano

relogio min de leitura | Redação
A prisão foi efetuada por policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo)v
A prisão foi efetuada por policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo)v -

Um homem foi preso em flagrante suspeito de violência doméstica contra a própria companheira, em Arraial do Cabo.

A prisão foi efetuada por policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo). A ação aconteceu enquanto vigorava o Agosto Lilás, uma campanha voltada para a conscientização e combate à violência contra a mulher.

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A Polícia Civil informou que o trabalho de enfrentamento à violência doméstica acontece durante todo o ano. Ainda de acordo com a corporação, é importante denunciar para que ocorra o atendimento e a investigação de casos de violência. O homem foi conduzido à delegacia e o caso registrado.

Tags:

Agosto lilás Arraial do cabo denúncia de violência Direitos das Mulheres Polícia Civil violência doméstica

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