Ex-marido é condenado a 27 anos pela morte de diretora de escola em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Ex-marido é condenado a 27 anos pela morte de diretora de escola em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Quase dez anos após o assassinato da pedagoga Rosemary de Souza Pinto, a Justiça condenou o ex-marido da vítima, Francisco Ângelo Saboia, a 27 anos de prisão. O julgamento terminou na noite desta quarta-feira (13), após dois dias de sessão. O júri reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e emboscada.

De acordo com a acusação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Francisco foi apontado como mandante da execução. Segundo a investigação, ele entregou uma pistola calibre 9 milímetros a dois homens contratados para matar Rosemary. A acusação aponta ainda que o crime estaria relacionado a disputas patrimoniais e conflitos pessoais decorrentes do fim do casamento.

A Justiça também determinou a prisão imediata do condenado e negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa apresentou um pedido de habeas corpus por questões de saúde, que ainda será analisado.

Leia também:

Fuzil e granada são apreendidos pela PM em São Gonçalo



Adolescente é apreendido em Monjolos por envolvimento na morte de motociclista em São Gonçalo



Rosemary tinha 52 anos quando foi morta, na manhã de 26 de janeiro de 2017. Na época, O São Gonçalo informou que a pedagoga havia chegado à escola da família, na Rua da Liberdade, em Marambaia, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

Os dois perguntaram pela dona da instituição. Rosemary respondeu que a proprietária não estava no local. Em seguida, os homens mandaram as funcionárias entrarem e efetuaram os disparos. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas primeiras horas da investigação, a Polícia Civil trabalhava com duas possibilidades: uma relacionada a um litígio envolvendo a vítima e outra ao tráfico de drogas na região. A vítima também havia sido vítima de outros crimes antes do assassinato.

Ao longo das investigações, a linha relacionada ao conflito familiar ganhou força. Em abril de 2018, Francisco Ângelo Saboia foi preso durante a Operação Prova Concreta, realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

De acordo com as informações apresentadas pela investigação, a arma utilizada no assassinato pertencia ao ex-marido. A polícia também identificou relatos de ameaças anteriores contra Rosemary e indícios de que terceiros teriam sido contratados para cometer o crime.

Seis meses após o assassinato, O São Gonçalo voltou ao caso em uma reportagem sobre a mobilização de familiares, funcionários e alunos da escola pela solução do crime. Na ocasião, o filho da vítima, Francisco Saboia Júnior, relatou a angústia da família diante da falta de respostas.

Quase dez anos após o crime, Francisco Ângelo Saboia foi condenado a 27 anos de prisão pela morte de Rosemary.